Berlin (ots) - Anja Piel ist ab dem 1. Oktober neue Vorsitzende des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung Bund. Als Vertreterin der Versichertenseite im Bundesvorstand löst sie Alexander Gunkel ab, der die Gruppe der Arbeitgeber vertritt. Der Wechsel im Vorsitz erfolgt jährlich zwischen den Versicherten- und den Arbeitgebervertretern.Den Vorsitz in der Bundesvertreterversammlung übernimmt Jens Dirk Wohlfeil als Vertreter der Arbeitgeber. Er löst Uwe Hildebrandt aus der Gruppe der Versicherten ab.Bundesvorstand und Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund nehmen Aufgaben wahr, die alle 16 Rentenversicherungsträger in Deutschland betreffen. Sie vertreten unter anderem die Interessen der Deutschen Rentenversicherung gegenüber der Politik und klären grundsätzliche Rechtsfragen, um eine einheitliche Rechtsanwendung bei allen Rentenversicherungsträgern sicherzustellen.Alle Mitglieder der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund arbeiten ehrenamtlich. Sie werden in Sozialwahlen gewählt. Die nächste Sozialwahl findet 2023 statt.