Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihren Schatten voraus. So auch die bevorstehende US-Wahl. Wie hat sich das TV-Duell und generell der Wahlkampfmodus in den Charts bemerkbar gemacht, sowohl in den USA als auch bei uns? Petra von Kerssenbrock, Technische Analystin bei der Commerzbank, analysiert im Interview mit Moderatorin Viola Grebe den S&P 500 und den DAX kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.