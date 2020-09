Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von S&T. Der österreichische IT-Dienstleister hat nach einer kritischen Analystenaussage seine Jahresprognose bestätigt. Trotz der bestätigten Jahresprognose geht es aber weiter deutlich abwärts für das Papier. Somit markiert die Aktie einen neuen Tiefststand seit März. Die Aktie hat in zwei Tagen fast 20 Prozent verloren. Bei den Verkäufen steht HelloFresh im Fokus. In der Corona-Krise zählt HelloFresh zu den Gewinnern an der Börse. Die Aktie hat seit Jahresanfang einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Das Kursplus beträgt über 140 Prozent. Nun kommt das Papier wieder etwas zurück. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv