Am amerikanischen Aktienmarkt agieren Anleger deutlich vorsichtiger als noch vor einigen Wochen. So folgte auf den jüngsten Rücksetzer beim Dow Jones Industrial Index bisher nur eine vergleichsweise schwache Erholung. Von Franz-Georg Wenner Der bremsende Effekt des Monatsdurchschnitts (blaue Linie) auf den Kursverlauf des Dow war am Dienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...