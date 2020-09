DJ PTA-News: Nexus AG: NEXUS verstärkt internationales Engagement in der Diagnostik

Donaueschingen (pta036/30.09.2020/15:58) - Qualitativ hochwertige strukturierte Befundung sowie die Integration bildgebender Verfahren und Signalverarbeitung sind heute eine wichtige Voraussetzung in der medizinischen Diagnostik und entscheidend für den Behandlungserfolg.

NEXUS gilt als innovativer KIS-Anbieter und ist gleichzeitig Marktführer in vielen diagnostischen Speziallösungen. Das gilt insbesondere für die Radiologie, Pathologie, Zytologie, Ophthalmologie, Gastroenterologie, Kardiologie und Frauenheilkunde.

Mit dem Erwerb von rund 93 % der Anteile an der RVC Medical IT mit Firmensitz in Amersfoort, NL und Freiburg, D haben wir unsere Expertise in diesem Bereich weiter verstärkt und den führenden Anbieter für klinische "Enterprise Imaging Software" im holländischen Markt für NEXUS gewinnen können. Mit rund 70 Mitarbeitern verfügt das Unternehmen in den Niederlanden über einen Marktanteil von 50% und vermarktet seine Produkte gleichzeitig in Belgien und in Deutschland.

Mit der RVC Medical IT gewinnt NEXUS ein anerkanntes und international tätiges Expertenteam für strukturierte diagnostische Befundung und Bildverarbeitung in Kliniken. Das Unternehmen verfügt über ein ausgezeichnetes Know-how über klinische Prozesse in Fachabteilungen und in der Einbindung von bildgebenden Geräten.

RVC wird zukünftig vom Wissenstransfer und den Synergieeffekten der NEXUS-Gruppe profitieren und damit den Wachstumspfad und die Internationalisierung weiter beschleunigen können. "Wir versprechen uns eine großartige Zusammenarbeit auf der technischen und operative Ebene, aber auch den Zugang zu neuen Kundengruppen", kommentiert Joost van Geijn CEO der RVC Medical IT, die Neuausrichtung des Unternehmens. RVC bleibt als eigenständiges Unternehmen mit ihren Standorten bestehen und wird im Rahmen eines Integrationsprojektes aktiv Synergien der NEXUS Gruppe nutzen.

Dr. Ingo Behrendt, Vorstandsvorsitzender der NEXUS AG: "Das Team der RVC wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diagnostische Lösungen der NEXUS noch internationaler, kompletter und innovativer zu gestalten. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit und das auf die engagierten Teams in Holland, Belgien und Deutschland"

