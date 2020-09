Rouyn Noranda (Quebec), 30. September 2020. Granada Gold Mine Inc. (TSX-V: GGM) ("Granada" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update seines laufenden Bohrprogramms bei Granada bereitzustellen. Diese Pressemitteilung enthält Bohrergebnisse unterhalb der auf die Grube beschränkte Mineralressource.

Höhepunkte:

- 5,64 g/t Au auf 6,86 m in GR-20-10 zwischen 364,64 und 371,50 m

- 4,26 g/t Au auf 4,50 m in Bohrloch GR-20-13 zwischen 290,50 und 295,00 m

Das Unternehmen hat das 6.000 Meter umfassende Bohrprogramm abgeschlossen und mit einem weiteren 6.000 Meter umfassenden Bohrprogramm mit zwei Bohrgeräten vor Ort begonnen. Alle Bohrlöcher durchschnitten eine Mineralisierung, die in der aktualisierten Ressourcenberechnung verwendet werden wird.

Analyseergebnisse von unterhalb der auf die Grube beschränkten Mineralressource

Bohrlochnr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) GR-20-10 364,64 371,50 6,86 5,64 einschließlich 364,64 365,84 1,20 4,47 einschließlich 370,00 371,50 1,50 20,40 GR-20-11 292,50 294,00 1,50 3,37 GR-20-12 338,70 341,70 3,00 3,07 einschließlich 339,70 340,20 0,50 14,40 GR-20-13 290,50 295,00 4,50 4,26 einschließlich 292,00 293,50 1,50 11,90 GR-20-14 304,90 306,00 1,10 4,51 UND 324,15 324,65 0,50 11,65 UND 430,90 431,40 0,50 5,92 UND 445,30 446,80 1,50 4,41 GR-20-16 356,66 360,15 3,47 2,87 einschließlich 358,16 359,16 1,00 7,17

Die Längen sind Kernlängen und entsprechen annähernd den tatsächlichen Mächtigkeiten. Es wird keine Deckelung angewendet. Au ist Gold mittels Brandprobe, gravimetrischen Abschlusses oder der Screen Metallic-Methode. Die noch ausstehenden Analyseergebnisse beziehen sich auf die Bohrlöcher GR-20-15 und -17.

Frank J. Basa, P.Eng., sagte: "Die Bohrlochdaten unterhalb der auf die Grube beschränkten Ressource könnten die Wirtschaftlichkeit der Erschließung des Minenkonzessionsgebiets Granada möglicherweise verändern. Während bereits zuvor eine niedriggradige Tagebaulagerstätte erkundet wurde, plant das Unternehmen nun einen Tagebaubetrieb mit einer Rampe vom Boden der Grube in die darunter liegende hochgradige Mineralisierung, wodurch die aktuelle Ressource um wesentlich mehr Unzen erweitert werden kann."

Die Bohrlöcher GR-20-10 bis -13 wurden vor GR-11-384 gebohrt, um die Definition von Untertage-Mineralressourcen in diesem Sektor zu ermöglichen. GR-11-384 durchschnitt 35,76 Gramm Gold pro Tonne auf 3,05 Metern bei 425,45 Meter. Dieses Intervall befindet sich 225 Meter neigungsaufwärts von GR-18-03, das acht Meter mit 6,65 Gramm Gold pro Tonne in einer Tiefe von 569 Metern in Erzgang 2 durchschnitt (historische Markierung des Erzgang im Liegenden innerhalb der Zone LONG Bars).

Die Bohrlöcher GR-20-14 und -15 wurden 50 Meter nördlich von GR-11-377 gebohrt, um die Definition von Untertage-Mineralressourcen in diesem Sektor zu ermöglichen. GR-11-377 hat zuvor die folgenden drei Erzgänge durchschnitten: Erzgang 1, Erzgang 3 und Erzgang 2 (Liegendes) mit hochgradigen einzelnen Analyseergebnissen von 3,64 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern bei 265,5 Meter, 14,37 Gramm Gold pro Tonne auf 1,5 Metern bei 328,5 Meter sowie 6,65 Gramm Gold pro Tonne auf 1,3 Metern bei 429,7 Meter.

Die Bohrlöcher GR-20-16 und -17 wurden anschließend mit unterschiedlichen Neigungen in derselben Anordnung wie GR-11-393 gebohrt, um die Definition von Untertage-Mineralressourcen in diesem Sektor zu ermöglichen. GR-11-393 hatte die folgenden drei Erzgänge durchschnitten: Erzgang 1, Erzgang 3 und Erzgang 2 (Liegendes) mit hochgradigen einzelnen Analyseergebnissen von 12,14 Gramm Gold pro Tonne auf 0,5 Metern bei 277,5 Meter, 9,76 Gramm Gold pro Tonne auf 1,0 Metern bei 318,0 Meter sowie 12,73 Gramm Gold pro Tonne auf 1,3 Metern bei 425,5 Meter. Wie bereits erwähnt, sind die Analyseergebnisse von GR-20-15 und GR-20-17 noch nicht eingetroffen, werden jedoch nach ihrer Validierung und Interpretation bekannt gegeben. Weitere Details finden Sie auf der Standortkarte der Bohrlöcher weiter unten in dieser Pressemitteilung. In der Tabelle sind die Eigenschaften der Bohrlöcher angegeben.

STANDORTDATEN DER BOHRLÖCHER

Bohrloch UTME UTMN Höhe Azimut Neigung Länge (m) GR-20-10 647140,1 5338416,9 304,85 192,9 -57,4 475 GR-20-11 647140,2 5338417,3 304,83 186,9 -76,8 522 GR-20-12 647140,0 5338417,1 304,63 196,0 -70,0 552 GR-20-13 647140,4 5338417,3 304,88 185,7 -70,5 549 GR-20-14 647226,5 5338476,8 303,40 185,6 -69,9 516 GR-20-15 647226,5 5338476,9 303,32 180,0 -80,3 552 GR-20-16 647006,5 5338446,3 312,52 201,5 -73,1 498 GR-20-17 647006,6 5338446,4 312,48 201,5 -80,2 558

Insgesamt wurden 5.841,77 Meter gebohrt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen sowohl vollständige als auch partielle Ergebnisse von Bohrungen auf 3.664 Metern.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Claude Duplessis, P.Eng., von GoldMinds Geoservices Inc., einem Mitglied des Québec Order of Engineers und einer qualifizierten Person gemäß den Standards von National Instrument 43-101, geprüft.

Qualitätskontrolle und Berichtprotokolle

Alle gemeldeten NQ-Kernanalyseergebnisse wurden entweder mittels Ein-Kilogramm-Brandprobe oder 50-Gramm-Standard-Brandprobe mit AA- (Atomabsorptions)-Abschluss oder gravimetrischem Abschluss bei (i) ALS Laboratories in Val d'Or (Québec), Thunder Bay (Ontario), Sudbury (Ontario) oder Vancouver (British Columbia) erzielt. Die Gittersieb-Analysemethode wird von Geologen gewählt, wenn die Proben sichtbares Gold enthalten. Das Bohrprogramm, die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QS/QK") sowie die Interpretation der Ergebnisse werden von qualifizierten Personen (Qualified Persons) unter Anwendung eines QS/QK-Programms gemäß National Instrument 43-101 und den besten Praktiken der Branche durchgeführt. Zusätzlich zur QS/QK des Labors werden zu QS/QK-Zwecken dieses Programms jeder 20. Probe Standard- und Leerproben hinzugefügt.

Über Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. setzt die Erschließung des Goldkonzessionsgebiets Granada in der Nähe von Rouyn-Noranda (Quebec) fort. Bis dato wurden im Konzessionsgebiet etwa 120.000 Meter an Bohrungen abgeschlossen, deren Hauptaugenmerk vor allem auf die erweiterte Zone LONG Bars gerichtet war, die sich über zwei Kilometer in Ost-West-Richtung über eine potenzielle 5,5 Kilometer lange mineralisierte Struktur erstreckt. Der äußerst produktive Cadillac Break, der im vergangenen Jahrhundert über 75 Millionen Unzen Gold produzierte, durchschneidet den nördlichen Teil des Konzessionsgebiets Granada. Dies weist jedoch nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung hin, die sich im Konzessionsgebiet des Unternehmens befindet.

Auf die Grube beschränkte Mineralressourcen bei Granada, die von den von SGS unabhängigen QPs Maxime Dupéré, Geo., und Allan Armitage, P.Geo, eine Pressemitteilung mit dem Titel Technical Report on the Granada Gold Project Mineral Resource Estimate, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada. erstellt wurden, wurden am 13. Februar 2019 veröffentlicht:

Kategorie Tonnen Gehalt (g/t Au) Enthaltenes Gold (oz) Gemessen 12.637.000 1,02 413.000 Angezeigt 9.630.000 1,13 349.000 Gemessen & angezeigt 22.267.000 1,06 762.000 Abgeleitet 6.930.000 2,04 455.000

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben. Eine abgeleitete Mineralressource ist weniger vertrauenswürdig als eine gemessene und angezeigte Mineralressource und darf daher nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Vernünftigerweise ist davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen mit Fortdauer der Explorationen zu angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden kann.

* Die auf die Grube beschränkten Mineralressourcen werden unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,4 Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines konzeptuellen Grubenmodells gemeldet.

Die Scherzone Granada und die Scherzone South enthalten, basierend auf detaillierten historischen Kartierungen sowie auf aktuellen und historischen Bohrungen, bis zu 22 mineralisierte Strukturen, die über fünfeinhalb Kilometer in Ost-West-Richtung verlaufen. Drei dieser Strukturen wurden früher über zwei Schächte und zwei Tagebaubetriebe abgebaut. Die historischen Untertagegehalte beliefen sich auf acht bis zehn Gramm Gold pro Tonne von zwei Schächten bis in eine Tiefe von 236 bzw. 498 Metern mit Tagebaugehalten von fünf bis 3,5 Gramm Gold pro Tonne.

Das Unternehmen verfügt über alle Abbaugenehmigungen, die für den Beginn der ersten Abbauphase, den sogenannten Rolling Start, der es dem Unternehmen ermöglicht, bis zu 550 Tonnen pro Tag abzubauen, erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.

"Frank J. Basa"

Frank J. Basa P. Eng.

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frank J. Basa, P. Eng., President und CEO unter +1-819-797-4144 oder

Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications, unter +1 416-710-2410 oder waynecheveldayoff@gmail.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Standortkarte der Bohrlöcher

