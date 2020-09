Mit dem Accounts Center rücken Facebook und Instagram noch ein Stück näher zusammen. Langfristig geht es vor allem darum, Facebooks Bezahldienst möglichst breitflächig in den Apps des Konzerns verfügbar zu machen. Mit dem Accounts Center testet Facebook eine neue Funktion, die auf identische Art und Weise in der Social-Media-App selbst, dem Messenger und Instagram integriert werden soll. Über das Feature lassen sich Facebook- und Instagram-Konten verbinden und ihr könnt festlegen, ob in einer App geteilte Storys auch in der anderen erscheinen sollen. Das Accounts Center in der Facebook-App, im Messenger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...