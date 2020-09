Im wechselhaften Marktumfeld verliert die Aktie von ThyssenKrupp am Mittwoch erneut an Boden. Mit 4,15 Euro wurde der tiefste Kurs seit Anfang Mai markiert. Die Angst vor den dramatischen Folgen eines neuen weltweiten Lockdowns für den ohnehin schwer angeschlagenen Konzern hält die Anleger weiter in Atem. Derweil warnt die IG Metall vor einem Vernachlässigen der Randgeschäfte.ThyssenKrupp hat die Geschäfte, für die der Konzern keine Perspektive mehr im Konglomerat sieht, in der Sparte Multi-Tracks ...

