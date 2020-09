Berlin (ots) - Der Kampf gegen das Coronavirus prägt immer noch unseren Alltag. Und kaum beginnt der Herbst, steigt die Zahl der Infizierten wieder an. Bisher ist Deutschland relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen. Doch wird das im Herbst und Winter so bleiben? Helfen die Maßnahmen der Bundesregierung und der Länderchefs gegen die Ausbreitung von COVID-19? Wie sinnvoll und angemessen sind die Einschränkungen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Dr. Martin Stürmer, Laborleiter IMD Labor Frankfurt und Lehrbeauftragter für Virologie an der Universität Frankfurt.Die komplette Sendung in der WELT-Mediathek nach Ausstrahlung unter: www.welt.de/studiofriedman (http://www.welt.de/studiofriedman) und in der neuen WELT Nachrichtensender TV-App."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4721666