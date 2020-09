NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Schaeffler von 5,75 auf 4,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Von 2023 an dürften weniger Autos mit Verbrennungsmotoren hergestellt werden, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern gebe es aktuell unter den Autozulieferern auch weniger Wachstumsstories. Vor diesem Hintergrund würde sie die Aktien von Schaeffler derzeit meiden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2020 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHA0159

