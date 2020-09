FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax-Anleger sind auch zur Wochenmitte auf der Hut geblieben. Das von Beobachtern als chaotisch gewertete TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf hatte den deutschen Leitindex am Mittwoch zwischenzeitlich um rund ein Prozent ins Minus gedrückt, bevor eine Reihe erfreulicher Konjunkturnachrichten aus den USA für etwas Entspannung sorgten. Am Ende schloss der Dax 0,51 Prozent tiefer bei 12 760,73 Punkten und weitete damit seine leichten Vortagesverluste aus. Auf Monatssicht ergibt sich ein Minus von 1,4 Prozent, wohingegen die Quartalsbilanz ein Plus von 3,7 Prozent aufweist.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel legte am Mittwoch um 0,14 Prozent auf 27 006,81 Punkte zu./la/he

DE0008469008, DE0008467416