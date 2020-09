Die Nachfrage nach luxuriösen Elektroautos ist in China enorm: Nur zwei Monate nach der Vorstellung einer neuen Limousine sind bei BYD bereits über 40.000 Bestellungen eingegangen, meldet der Autobauer. Auch Börsenneuling Xpeng meldete wachsende Nachfrage. Die Luxuslimousine "Han" - die es zunächst nur in China geben soll - sei seit der Präsentation am 12. Juli bereits über 40.000 Mal bestellt worden, teilte BYD bei einer Messe in Peking mit. Zehn Prozent davon seien bereits im August ausgeliefert ...

