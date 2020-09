Morristown, New Jersey (ots/PRNewswire) - Arria unterstützt eine der größten Initiativen 2020 von TIBCO und trägt dazu bei, die Berichtsleistung des Spotfire Dashboards von TIBCO zu verbessern, indem Analysen durch KI-gesteuerte Berichte erweitert werdenArria NLG, ein weltweit führendes Unternehmen für Technologien zur Textgenerierung, wurde von TIBCO zum Global Independent Software Vendor (ISV)-Partner des Jahres ernannt.Der Partner Excellence Award würdigt die Zusammenarbeit zwischen den beiden im Bereich technologische Innovation führenden Unternehmen. Die gemeinsame Arbeit der Unternehmen unterstützt den öffentlichen und den privaten Sektor dabei, Daten effizienter zu nutzen und bessere Lösungen für viele der Probleme zu entwickeln, mit denen sowohl Organisationen als auch Einzelpersonen konfrontiert sind.Eine bemerkenswerte Errungenschaft dieser strategischen Partnerschaft hat Menschen auf der ganzen Welt geholfen, indem sie ihnen ein besseres Verständnis der COVID-19-Daten im Kontext der spezifischen Standorte vermittelt hat, zu denen sie besonders dringend Informationen benötigen. Die Software zur Erzeugung natürlicher Sprache von Arria wurde in ein TIBCO Spotfire® COVID-19-Dashboard integriert, um wichtige Informationen über die Auswirkungen der Pandemie zu melden, sowohl lokal als auch weltweit. Dabei wurden visuelle Elemente in schriftliche Erklärungen umgewandelt.Laut Gartner "werden Data Stories bis 2025 die am weitesten verbreitete Methode zum Konsum von Analysen sein, und 75 Prozent dieser Storys werden automatisch mithilfe erweiterter Analysetechniken generiert." Der große Wert, den die Textgenerierung (NLG) für die Datenanalyse bietet, besteht darin, dass Business Intelligence-Plattformen um automatisch generierte schriftliche und mündliche Berichte erweitert werden, die Data Stories so erzählen, wie der Mensch sie am besten versteht: mit Sprache.Die interaktive Datenvisualisierung von TIBCO Spotfire in Kombination mit den interaktiven Erzählungen von Arria bietet Einblicke in einer überzeugenden, leicht verständlichen Form und gibt sie an zahlreiche Entscheidungsträger und andere Interessengruppen weiter. Im Fall von öffentlichen COVID-Dashboards profitieren davon sogar Individuen rund um den Globus.Darüber hinaus nutzen Unternehmen aus verschiedenen Branchen die kombinierten Technologien, um sofortige betriebliche Effizienz herzustellen.Eine Webinar-Reihe von Arria mit dem Titel "Augment Spotfire Analytics with NLG Narrative for Data Understanding" (dt. "Erweiterung von Spotfire Analytics um Berichte mit Textgenerierung für verbessertes Datenverständnis") startet am 29. September 2020 um 13:00 Uhr EST Jetzt anmelden. Weitere Informationen zur strategischen Partnerschaft von Arria und TIBCO finden Sie aufInformationen zu Arria NLGDie fortschrittliche Textgenerierung (Natural Language Generation, NLG) von Arria ist eine Form der künstlichen Intelligenz, die strukturierte Daten mit maschineller Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in geschriebene oder gesprochene Sprache umwandelt. Mittels Datenanalyse, Wissensautomatisierung, Sprachgenerierung und maßgeschneiderter Informationsbereitstellung repliziert die Arria-Software den menschlichen Prozess der fachkundigen Analyse und Kommunikation von Datenerkenntnissen. Beliebte Anwendungsbeispiele sind die Automatisierung von Finanzberichterstattung, Risikoberichterstattung, Leistungsberichterstattung, Fondskommentaren, Verbraucherberichten, Nachrichten und Medien.TIBCO und Spotfire sind Marken bzw. eingetragene Marken von TIBCO Software Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument genannten Produkt- und Firmennamen und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden zu Identifizierungszwecken angegeben.Pressekontakt:Jenn Mastrangelojennifer.mastrangelo@arria.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1283958/Arria_NLG_TIBCO_Award_Social_Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpgOriginal-Content von: Arria NLG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133435/4721714