Leipzig (pta046/30.09.2020/18:15) - 30. September 2020 - Die Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) teilt mit, dass sie die feste Absicht hat, sehr zeitnah von ihrer mittelbaren Beteiligung an der Travel24 Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH einen Teil von 23% zu einem Kaufpreis von EUR 350.000,00 zu verkaufen und damit ihre mittelbare Beteiligung von 49% auf 26% zu reduzieren. Der Verkauf an eine Gesellschaft der VICUS GROUP erfolgt zur kurzfristig unbedingt notwendigen Sicherung der Liquidität der Travel24.com AG und damit zur Vermeidung wesentlicher Nachteile für die Gesellschaft und ihrer Aktionäre, um die Zeit zu überbrücken, bis entweder die von der Hauptversammlung am 17. September 2020 beschlossene Kapitalerhöhung vollzogen werden und/oder nach dem Beschlusses der Hauptversammlung vom 15. Oktober 2019 nach nunmehr gelungener Erledigung einer Anfechtungsklage und damit am 28. September 2020 erfolgter Eintragung der Erweiterung des Geschäftszwecks der Gesellschaft die finanzielle Situation mit Immobiliengeschäften verbessert werden kann. Der in Aussicht genommene Kaufpreis liegt mit einem Betrag von EUR 344.250,00 über dem Buchwert der zum Verkauf stehenden mittelbaren Beteiligung und mit einem Betrag von mehr als EUR 200.000,00 auch über dem anteiligen bilanziellen Eigenkapital der Travel24 Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH. Zudem berücksichtigt der Kaufpreis die seit Monaten andauernden und auch in der Zukunft zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen des Hotelbetriebs in Folge der Corona-Krise. Der Aufsichtsrat hat dem Vorschlag des Vorstandes heute zugestimmt.

