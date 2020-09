Wie "The Southern Times', ein Nachrichtenportal für das südliche Afrika, zuletzt mitteilte, wird aufgrund der Corona-Pandemie für das Jahr 2020 mit einem Rückgang der Platinproduktion im Süden Afrikas gerechnet.Danach erwartet das World Platinum Investment Council (WPIC) einen Rückgang der Platinförderung aufgrund des Coronavirus und der im Zuge dessen durchgesetzten Lockdowns sowohl in Südafrika als auch in Simbabwe.Der WPIC rechnet deshalb für Südafrika mit einem Rückgang der Platinproduktion von 20 % im Jahr 2020, wobei der Großteil des Rückganges auf das 1. Halbjahr entfällt. Dies ist auch auf globaler Ebene relevant, da Südafrikas raffinierte Platinproduktion im vergangenen Jahr 72 % der weltweiten Produktion ausmachte!

