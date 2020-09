Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) konnte wirklich die hohen Erwartungen erfüllen, die im Vorfeld des "Plug Symposium"s diskutiert worden sind. Der Beweis einer überzuegenden Präsentation wurde durch Morgan Stanley erbracht: Kursziel um rund 40% erhöht, und die Empfehlung die Aktie ab sofort "überzugewichten". Morgna Stanley fand nicht nur an den Unternehmensmeldungen im Vorfeld des Symposiums Gefallen, die natürlich bei der Präsentation nochmals thematisiert worden sind, sondern auch die Fortschritte in der vertikalen Integration der Plug Power Gruppe, die durch die letzten Übernhamen zementiert ...

