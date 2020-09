Die Aktie des krisengeplagten Elektro-Truck-Bauer Nikola springt am Mittwoch um bis zu 15 Prozent nach oben. Trotz der jüngsten Anschuldigungen und dem Rücktritt von CEO Trevor Milton hat das Unternehmen wichtige Ziele bestätigt. Zudem gibt es neue Gerüchte zu den laufenden Verhandlungen mit GM. Ungeachtet des Rücktritts des Vorstandschefs und den Untersuchungen der Börsenaufsicht SEC wegen Betrugsvorwürfen will das Unternehmen unverändert an den bisher kommunizierten Produktions- und Kurzfrist-Zielen ...

