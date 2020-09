Meldungen über eine strategische Partnerschaft mit Microsoft lassen die Aktie des Cloud-Software-Spezialisten Datadog am Mittwoch zeitweise um über 15 Prozent steigen. Gemäß der Vereinbarung sollen die Anwendungen des Unternehmens direkt in die Cloud-Plattform Azure von Microsoft eingebunden werden und dort allen Nutzern zur Verfügung stehen. Die Datadog-Aktie gibt daraufhin kräftig Gas und springt am Mittwoch bei rund 108 Dollar auf eine neues Allzeithoch. Seit dem Krisentief im März beläuft sich ...

