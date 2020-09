Im Wettrennen um einen neuen Corona-Impfstoff kommt auch das deutsche Biopharma-Unternehmen Curevac den nächsten Schritt vorwärts. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man im Rahmen der nun neu eingeleiteten Phase-2a-Studie den ersten Teilnehmer geimpft.Insgesamt sollen im Rahmen der Studie 690 gesunde Studienteilnehmer geimpft werden. Die Tests selbst laufen in Peru und Panama. Erst wenn hier positive Ergebnisse vorliegen, was für das vierte Quartal erwartet wird, wird das Unternehmen in die klinische Phase III eintreten. Dann sollen bis zu 30.000 Patienten geimpft werden.Ein noch völlig offenes RennenUm noch mal klar die Situation zu umreißen: Derzeit befinden sich gut ein Dutzend potentielle Impfstoffe in den verschiedenen Phasen der klinischen Studien. Manche erst in der ersten Phase, andere sogar schon in der dritten Phase. Ob es hier in diesem Jahr tatsächlich schon zu einem Zulassungsantrag kommen kann, bleibt abzuwarten. Pharmaforschung, selbst unter den aktuellen Voraussetzungen, bleibt immer auch ein Glücksspiel.

Den vollständigen Artikel lesen ...