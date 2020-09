Der Software-Spezialist Palantir hat am Mittwoch in New York sein Börsendebüt gegeben. Mit zehn Dollar lag der erste Kurs dabei bereits deutlich über dem am Vortag festgelegten Referenzkurs von 7,25 Dollar pro Aktie. Im Hoch kletterte der Börsenneuling anschließend bis auf 11,37 Dollar, was einem Plus von fast 57 Prozent entspricht. Für den Börsengang hat Palantir kein klassisches IPO gewählt, sondern ein Direktlisting. Es wurden also keine neuen Aktien ausgegeben, sondern lediglich bestehende Papiere ...

