Das Pixel 5 ist offiziell: Das neue Topmodell Googles kommt mit weniger Spielereien als der Vorgänger und ist außerdem günstiger. Begleitet wird es vom Pixel 4a 5G, dem größeren Bruder des Pixel 4a. Mit dem Pixel 5 und dem 4a 5G bewegt Google sich (vorerst) nicht mehr in der Premiumklasse wie Samsung mit seiner S20-Reihe, bei dem Preise von jenseits der 1.000 Euro abgerufen werden. Stattdessen bietet der Konzern seine neuen Modelle in der Preisklasse zwischen 500 und 600 Euro an. Hier und dort streicht der Hersteller zwar High-End-Komponenten, dennoch klingen die neuen Modelle durchaus ...

