Die Aktie von Nio hat ihren Vorsprung ausgebaut und am Mittwoch bei 22,59 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Dabei wirkt eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank vom Vortag nach, in der Nio als Spitzenreiter unter den chinesischen E-Auto-Bauern auserkoren und bereits in einem Atemzug mit Tesla, BMW und Mercedes-Benz genannt wird. Zwar räumen die Analysten ein, dass Nio noch nicht so prominent sei wie beispielsweise Tesla. Für ein so junges Unternehmen deuteten aktuelle Umfragen jedoch auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...