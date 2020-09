DJ Merkel mahnt zu mehr Ehrgeiz im Kampf für Erhalt der Biodiversität

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Ehrgeiz und Tatkräftigkeit im Kampf für den Erhalt der Biodiversität aufgerufen. In einer Videobotschaft für den Biodiversitätsgipfel der Vereinten Nationen warnte Merkel, dass Umweltzerstörung und Klimawandel und damit auch der Verlust der biologischen Vielfalt sich in einem Ausmaß beschleunigt haben, wie es das zuvor in der Menschheitsgeschichte nicht gegeben habe.

"Wir können es uns nicht leisten, das zu ignorieren und noch mehr Zeit zu verspielen. Mit 'wir' meine ich alle Staaten", mahnte Merkel in ihrer vorab verbreiteten Videoansprache. "Wir brauchen eine globale Trendwende."

Der Welt-Biodiversitäts-Rat habe 2019 benannt, was hierfür notwendig sei. Es müssten Schutzgebiete ausgeweitet und Ökosysteme renaturiert werden. Auch müssten insgesamt Land und Meer nachhaltiger genutzt und naturverträglicher bewirtschaftet werden. Deutschland stelle bereits seit mehreren Jahren jährlich 500 Millionen Euro für den globalen Schutz der biologischen Vielfalt zur Verfügung.

Sie betonte, dass die Herausforderungen immens seien. "Aber sie werden immer größer, wenn wir sie nicht angehen", warnte Merkel. Nun komme es auf alle an.

September 30, 2020

