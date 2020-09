Palantir hat ein gelungenes Debüt auf dem Börsenparkett hingelegt. Die Papiere der von Peter Thiel mitgegründeten Datenfirma legten in den ersten Stunden nach dem Start um rund 40 Prozent zu. Bei der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2015 war Palantir mit 20 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Bei ihrem Börsendebüt am Mittwoch stieß die Datenanalysefirma, zu deren Kunden die CIA und andere Geheimdienste gehören, in ähnliche Sphären vor. Der von der New Yorker Börse NYSE festgelegte Referenzpreis für die Palantir-Aktie in Höhe von 7,25 Dollar hatte dagegen zunächst eine Bewertung ...

