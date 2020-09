Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Westinghouse Electric Company und National Nuclear Energy Generating Company (NNEGC Energoatom) haben heute einen Vertrag über die Lieferung von Kernbrennstoff für WWER-440-Reaktoren an das Kernkraftwerk Rivne unterzeichnet. Diese Vereinbarung ist ein weiterer erfolgreicher Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen Energoatom und Westinghouse.Die beiden Unternehmen haben außerdem eine Absichtserklärung über die weitere Erschließung von Fertigungsstandorten für Brennelementkomponenten in der Ukraine unterzeichnet. Atomenergomash, eine Unterdivision von Energoatom, absolviert gerade eine Qualifikation zur Fertigung von WWER-1000-Oberdüsen und -Unterdüsen für Westinghouse-Brennstoffe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky wohnte der Unterzeichnung beider Dokumente bei."Wir freuen uns, dass Energoatom einmal mehr sein Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Kernbrennstoffe von Westinghouse bekräftigt hat. Mit diesem wichtigen Vertrag stärken wir nochmals unser Engagement für die Energiesicherheit der Ukraine und konzentrieren uns auf eine weitere Verbesserung der Effizienz und Effektivität ihrer nuklearen Flotte", so Patrick Fragman, Präsident und CEO von Westinghouse. "Westinghouse wird Energoatom auch zukünftig in anderen Bereichen als globaler strategischer Partner unterstützen."WWER-1000-Brennstoff von Westinghouse wird bereits in sechs ukrainischen Kernreaktoren verwendet. Die neueste Generation von WWER-440-Brennstäben überzeugt durch herausragende Brennstoffeffizienz, deutlich längere Wechselintervalle, exzellente Leistungsfähigkeit sowie die zuverlässige Einhaltung hoher Sicherheits- und Qualitätsstandards. Mit der Ausweitung seiner Brennstofflieferungen auf weitere Modelle neben den WWER-1000-Reaktoren deckt Westinghouse jetzt den Bedarf von mehr als der Hälfte aller Reaktoren in der Ukraine.Dazu Petro Kotin, CEO von Energoatom: "Wir müssen auch weiterhin die Leistungsfähigkeit unserer Kraftwerke verbessern und unsere Lieferkette diversifizieren. Dieser Vertrag bringt uns diesen Zielen wieder einen Schritt näher. Diese Entscheidung ist nicht nur für die Ukraine wichtig, sondern für alle Länder auf dem europäischen Kontinent, die WWER-440-Reaktoren betreiben."Westinghouse Electric Company ist der weltweite Kernenergie-Pionier und ein führender Lieferant von Kernkraftwerkprodukten und -technologien für Energieversorger auf dem ganzen Globus. 1957 lieferte Westinghouse im US-amerikanischen Shippingport (Pennsylvania) den weltweit ersten kommerziellen Druckwasserreaktor aus. Heute ist Westinghouse-Technologie die Betriebsgrundlage für etwa die Hälfte aller aktiven Kernkraftwerke auf der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.westinghousenuclear.com.Pressekontakt:Thuy LaTelefon: +33 1 69 18 54 29E-Mail: lat@westinghouse.comOriginal-Content von: Westinghouse Electric Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18063/4721756