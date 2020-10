Wallisellen (ots) - Die Ford Business-Weeks richten sich diesen Herbst erneut mit sensationellen Angeboten an Unternehmen und deren Bedürfnisse. Ganz gleich ob Kompaktwagen, SUV oder Transporter, ob Hybrid-, Plug-in-Hybridantriebe, EcoBoost-Benzinmotor oder EcoBlue-Dieselmotor, Ford geht diesen Herbst "all-in" mit den passenden Fahrzeugen und vorteilhaften Angeboten für die Geschäfts- und Gewerbekunden-Flotte.



Eine Vielzahl von Ford Transit- und Ford Business-Centern wie auch viele weitere Ford-Händler laden vom 1. Oktober bis 30. November 2020 schweizweit an spezielle Anlässe ein. Kunden profitieren während dieses Zeitraums von besonders attraktiven Leasing- und Kaufkonditionen auf ausgewählte Modelle.



Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.



