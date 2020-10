Vevey (awp) - Die Nestlé-Tierfuttermarke Purina setzt ihren Expansionskurs in den USA fort. In ein neues Werk in Eden im Bundesstaat North Carolina werden 450 Millionen US-Dollar investiert, wie Nestlé in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Dieses soll helfen, die steigende Nachfrage nach Tierfutter abzudecken. Die Aufnahme ...

