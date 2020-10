DJ Nestle Purina investiert rund 450 Millionen Dollar in neue US-Fabrik

Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Hersteller von Heimtiernahrung Nestle Purina PetCare will rund 450 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsstätte im US-Bundesstaat North Carolina investieren. Wie die schweizerische Muttergesellschaft Nestle mitteilte, soll das neue Werk im Jahr 2022 den Betrieb aufnehmen und bis zum Jahr 2024 mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigen. In den USA gibt es bereits 21 Purina-Produktionsstätten.

October 01, 2020 04:31 ET (08:31 GMT)

