Nach einem durchwachsenen Handel am Mittwoch startet der Terminmarkt heute früh mit neuem Optimismus. Alle wichtigen Futures notieren kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse deutlich im Plus. Der DAX-Future wird mehr als 0,80 % höher gesehen bei knapp unter 12.800 Punkten. Der S&P 500 Future liegt mehr als 0,45 % und der Nasdaq-Future mehr als 0,4 % höher.Wir erlebten gestern dagegen einen uneinheitlichen Handel in Frankfurt. Die deutschen Benchmarks beendeten den Handelstag mit Abgaben und einige schlossen auch im Minus. Der DAX konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht halten, sondern litt in der letzten Handelsstunde unter Verkäufen und ging mit einem Minus von -0,51 % bei 12.760,73 Punkten aus dem Rennen. Am härtesten traf es am Mittwoch die Aktien von Covestro (-7,19 %), die eine große Akquisition für 1,61 Mrd. Euro angekündigt hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...