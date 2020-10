The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.10.2020Aktien1 US3736785078 GeoVax Labs Inc.2 DE000A1EWVR2 IGP Advantag AG3 AU000000CAD3 Caeneus Minerals Ltd.4 AU000000CZI9 Cassini Resources Ltd.5 CA3485823056 Fort St. James Nickel Corp.6 CA49639T2011 Kingsmen Resources Ltd.7 JE00B1HNYF12 Minera Irl Ltd.8 AU000000PMY6 Pacifico Minerals Ltd.9 CA55283M1032 MDF Commerce Inc.10 CA94856V3074 Weekend Unlimited Industries Inc.Anleihen1 US377373AL97 GlaxoSmithKline Capital PLC2 US71647NBE85 Petrobras Global Finance B.V.3 XS2241090088 Repsol International Finance B.V.4 XS2239553048 Davide Campari-Milano N.V.5 XS2240507801 Informa PLC6 FR0014000105 Soitec S.A.7 DE000A3E46C5 Gecci Investment KG8 DE000A289ES3 Rosenkavalier 2020 UG9 FR00140002P5 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale10 XS2240066915 Diageo Finance PLC11 XS2236340951 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C12 USY6142NAC21 Mongolei13 US70213BAB71 PartnerRe Finance B LLC14 XS2233263586 Svenska Handelsbanken AB [publ]15 XS2233263404 Svenska Handelsbanken AB [publ]16 USU0925BAA27 Blackstone Holdings Finance Co. LLC17 XS2237991240 Experian Finance PLC18 XS2240063730 Diageo Capital B.V.19 DE000HLB40S3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB2W71 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB2W63 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale