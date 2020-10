Die letzten Jahre über tendierte Silber in einer ausgesprochen breiten Handelsspanne von 14,00 bis 21,00 US-Dollar grob seitwärts. Der Corona-Crash zwang den Preis zeitweise auf 11,62 US-Dollar abwärts, schnell erholte sich das Metall wieder und schoss regelrecht in den Sommermonaten auf nahezu 30,00 US-Dollar hoch. Seit Juli konsolidiert das Metall seinen vorherigen Anstieg aus und fiel in den zuletzt erwarteten Unterstützungsbereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 22,90 US-Dollar zurück. In dieser Woche startete genau an dieser Stelle eine Gegenreaktion zur Oberseite, nun wird es spannend zu beobachten sein, wie sich ein potenzieller Boden an der ersten möglichen Trendwendestelle entwickeln kann.

Geduld ist gefragt

