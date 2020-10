Silber Future dreht am Fibo von Maciej Gaj - 01.10.2020, 07:18 Uhr Der Silberpreis steckte bis zur abgelaufenen Woche noch in einer Konsolidierung, an der zuletzt favorisierten Unterstützungsmarke zeigt sich jetzt aber ein Trendwendeversuch. Gespannt könnte es jetzt in Richtung Bodenbildung gehen. Die letzten Jahre über tendierte Silber in einer ausgesprochen breiten Handelsspanne von 14,00 bis 21,00 US-Dollar grob seitwärts. Der Corona-Crash zwang den Preis zeitweise auf 11,62 US-Dollar abwärts, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...