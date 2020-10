Original-Research: ORBIS AG - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS AG



Unternehmen: ORBIS AG

ISIN: DE0005228779



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.10.2020

Kursziel: 8,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.10.2019, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Trotz Corona solide Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2020

Nachdem die ORBIS AG im vergangenen Geschäftsjahr eine kräftige Umsatzausweitung erreicht hatte, war spätestens nach der Übernahme der Data One GmbH auch im laufenden Jahr mit einem deutlichen Erlöszuwachs zu rechnen, zumal sich das Marktumfeld weiter positiv darstellte. Das Auftreten der COVID-19-Pandemie beeinflusst jedoch auch die Geschäftsentwicklung bei der ORBIS AG negativ.



Hier rechnen wir jedoch nur vorübergehend mit einer Eintrübung der Geschäftschancen. Vor allem bei Kunden, die selbst massiv von der Corona-Krise betroffen sind, erwarten wir Projektverschiebungen oder auch Zurückhaltung beim Abschluss neuer Projekte. Spätestens auf mittlere Sicht gehen wir jedoch von einer deutlichen Beschleunigung beim Trend zur Digitalisierung aus. Die jetzige Krise hat hier Vorschub geleistet. Dabei stellten viele Unternehmen fest, dass sie die Transformation vorantreiben müssen, um den Markterfordernissen gerecht zu werden. Hierbei sehen wir ORBIS hervorragend positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren.

Positiv werten wir auch das Engagement des neuen Ankeraktionärs, der Hörmann Gruppe. ORBIS war die Hörmann Gruppe bereits seit vielen Jahren als Kunde bekannt. Im Februar wurde die Zusammenarbeit im Rahmen einer strategischen Partnerschaft und einer engen finanziellen Verflechtung über eine rund 28-prozentige Beteiligung vertieft.



Daneben wird auch die Umstellung auf SAP HANA dem Unternehmen auf Sicht vieler Jahre eine Sonderkonjunktur mit hohem Geschäftsvolumen bescheren. Zuletzt zeigte sich ORBIS auf der Akquisitionsseite durchaus aktiv. Mit der Übernahme von Data One kam immerhin ein Umsatzvolumen von 10 Mio. Euro hinzu. Der Konzern verfügt unverändert über eine äußerst solide Finanzausstattung, deshalb können wir uns weitere Zukäufe gut vorstellen. In Zeiten der Krise könnten sich hier auch attraktive

Akquisitionsgelegenheiten ergeben.



Zum Halbjahresende 2020 wies ORBIS einen Bestand an liquiden Mitteln von 21,5 Mio. Euro aus. Daneben hält die Gesellschaft noch knapp 300.000 eigene Aktien mit einem Gegenwert von fast 1,8 Mio. Euro. Auch wenn wir in diesem Jahr mit einem Ergebnisrückgang rechnen, sehen wir mittelfristig eine Fortsetzung des Wachstumstrends und beurteilen die weiteren Aussichten für die ORBIS AG dementsprechend nach wie vor als positiv.

Angesichts der nur geringfügigen Anpassungen unserer Schätzungen bestätigen wir unser Kursziel für die ORBIS-Aktie mit 8,00 Euro. Auf dieser Basis empfehlen wir weiterhin, die Anteilsscheine des Saarbrücker Unternehmens zu 'Kaufen'.



Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

