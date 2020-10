DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG bis FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Koreanischen Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

DONNERSTAG bis FREITAG: In Hongkong findet wegen des Nationalfeiertags und des Mittherbstfests kein Börsenhandel statt.

DONNERSTAG bis MITTWOCH: In China ruht der Börsenhandel wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag.

TAGESTHEMA I

Die Gespräche über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA sind gescheitert. Bei einem Treffen zwischen Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, und Finanzminister Steven Mnuchin konnte keine Einigung erzielt werden. "Wir haben Bereiche gefunden, in denen wir um weitere Klärung bemüht sind. Unsere Gespräche werden fortgesetzt", sagte Pelosi in einer Erklärung nach der Sitzung, in der sie ankündigte, dass das Repräsentantenhaus über den aktualisierten Vorschlag abstimmen werde. Die Demokraten hatten am Montag einen neuen Vorschlag für ein Stimuluspaket vorgestellt, der mit 2,2 Billionen Dollar nicht so teuer ausfällt wie der vorherige mit 3,5 Billionen Dollar.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank hat die Beschränkungen für Großbanken beim Rückkauf eigener Aktien und Dividendenzahlungen verlängert. Das Verbot gilt nun mindestens bis Ende 2020. Die Vorgabe gilt für Geldhäuser mit einer Bilanzsumme im Volumen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Die Fed hatte den Banken wegen den Auswirkungen der Corona-Krise aufgefordert, keine Gelder an die Aktionäre auszuschütten oder eigene Aktien zu erwerben. Im schlimmsten Fall, bei dem die Wirtschaft sehr lange für die Erholung brauchen werde, müssten die Banken Kreditausfälle von 700 Milliarden Dollar schultern, lautete die Begründung bei Einführung der Restriktionen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 3Q, Purchase

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen August Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -2,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 850.000 zuvor: 870.000 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,5 zuvor: 53,1 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 56,3 Punkte zuvor: 56,0 Punkte 16:00 Bauausgaben August PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.379,50 +0,92% Nasdaq-100-Indikation 11.474,50 +0,94% Nikkei-225 Kein Handel wegen Technikproblemen Hang-Seng-Index Feiertagspause Kospi Feiertagspause Shanghai-Composite Feiertagspause S&P/ASX 200 5.881,10 +1,12% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1746 +0,2% 1,1725 1,1725 +4,7% EUR/JPY 123,94 +0,2% 123,63 123,85 +1,7% EUR/GBP 0,9077 +0,0% 0,9073 0,9148 +7,3% GBP/USD 1,2941 +0,2% 1,2919 1,2816 -2,4% USD/JPY 105,52 +0,1% 105,45 105,64 -2,9% USD/KRW 1162,69 -0,2% 1164,79 1169,95 +0,7% USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,8076 -2,5% USD/CNH 6,7425 -0,6% 6,7831 6,8137 -3,2% USD/HKD 7,7501 0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7184 +0,3% 0,7161 0,7116 +2,5% NZD/USD 0,6637 +0,3% 0,6588 0,6579 -1,4% Bitcoin BTC/USD 10.820,01 +1,1% 10.701,76 10.723,26 +50,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,27 40,22 +0,1% 0,05 -29,2% Brent/ICE 0,00 40,95 0% 0,00 -33,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.892,54 1.885,90 +0,4% +6,64 +24,7% Silber (Spot) 23,64 23,23 +1,8% +0,42 +32,5% Platin (Spot) 905,43 892,05 +1,5% +13,38 -6,2% Kupfer-Future 3,03 3,03 +0,1% +0,00 +7,4% Excel-Sheet USA-Briefing einfügen

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Impulse von den asiatischen Börsen sind am Donnerstag Mangelware. Während die Aktienmärkte in China, Hongkong und Südkorea planmäßig wegen diverser Feiertage eine Pause einlegen - in Südkorea und Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai erst wieder ab Donnerstag kommender Woche -, sorgt in Japan eine technische Panne dafür, dass nicht gehandelt wird. Auf den schlechter als erwartet ausgefallenen Tankan-Bericht der japanischen Notenbank für die Großunternehmen des Landes können die Anleger damit zunächst nicht reagieren. An den wenigen geöffneten Börsen steigen die Kurse, beispielsweise in Sydney und in Singapur. In Malaysia fallen sie dagegen. Dort hat sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zum Ende des dritten Quartals leicht verschlechtert und liegt auch im Kontraktion anzeigenden Bereich. In Australien gibt es positive Signale vom Arbeitsmarkt. Dort hat sich die Zahl offener Stellen im August um fast 60 Prozent erholt.

US-NACHBÖRSE

Bankaktien zeigten sich wenig bewegt davon, dass die US-Notenbank Restriktionen für die Branche auf das vierte Quartal ausgeweitet hat (siehe Tagesthema). Boeing verbesserten sich um 2,4 Prozent (siehe unten). Für AMC Entertainment ging es um knapp 3 Prozent nach oben. Hier sorgte für Käufe, dass der Kinobetreiber weitere Kinos öffnet und nach eigener Angabe in den kommenden Tagen dann wieder an über 80 Prozent seiner Plätze den Betrieb aufgenommen haben wird. Allstate zeigten sich kaum bewegt (siehe unten). Steel Connect machten einen Sprung um 10,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen, das Dienstleistungen für Lieferketten anbietet, hatte Quartalszahlen vorgelegt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.781,70 1,20 329,04 -2,65 S&P-500 3.363,00 0,83 27,53 4,09 Nasdaq-Comp. 11.167,51 0,74 82,26 24,46 Nasdaq-100 11.418,06 0,84 95,11 30,75 Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1.267 Mio 700 Mio Gewinner 1.620 1.114 Verlierer 1.426 1.900 unverändert 78 107

Fester - Die verpasste Einigung auf ein neues Corona-Hilfspaket belastete nur zwischenzeitlich, weil überzeugende US-Konjunkturdaten dominierten. Zudem sollen die Gespräche über das Hilfspaket fortgesetzt werden. Das habe den Markt letztlich gestützt, hieß es. Die Umsätze fielen dabei am letzten Tag des Quartals deutlich höher aus als zuletzt Dagegen setzte das mit Spannung erwartete US-Fernsehduell zwischen Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden keine Impulse. Micron fielen um 7,4 Prozent, nachdem der Speicherchiphersteller bei Vorlage von Zahlen zum vierten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte. Überdies teilte Micron mit, es sei unklar, wann eine Lizenz erneut Verkäufe an einen der größten Kunden Huawei zulasse. Walt Disney fielen um 1,1 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hat den Abbau von 28.000 Stellen in seinen US-Freizeitparks angekündigt. Ein erfolgreiches Börsendebüt zeigten die Aktien von Palantir Technologies. Der erste Kurs hatte bei 10 Dollar gelegen, nach einem "Referenzpreis" von 7,25 Dollar für das sogenannte Direktlisting. Damit ergab sich eine Bewertung von rund 22 Milliarden Dollar. Die Aktien gingen mit 9,50 Dollar aus dem Handel.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 0,4 0,14 -106,2 5 Jahre 0,28 2,2 0,25 -164,9 7 Jahre 0,47 2,5 0,44 -177,9 10 Jahre 0,68 3,0 0,65 -176,2 30 Jahre 1,46 4,5 1,41 -160,8

US-Staatsanleihen waren nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 3,0 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1746 +0,2% 1,1725 1,1725 +4,7% EUR/JPY 123,94 +0,2% 123,63 123,85 +1,7% EUR/GBP 0,9077 +0,0% 0,9073 0,9148 +7,3% GBP/USD 1,2941 +0,2% 1,2919 1,2816 -2,4% USD/JPY 105,52 +0,1% 105,45 105,64 -2,9% USD/KRW 1162,69 -0,2% 1164,79 1169,95 +0,7% USD/CNH 6,7425 -0,6% 6,7831 6,8137 -3,2% AUD/USD 0,7184 +0,3% 0,7161 0,7116 +2,5% NZD/USD 0,6637 +0,3% 0,6588 0,6579 -1,4% Bitcoin BTC/USD 10.820,01 +1,1% 10.701,76 10.723,26 +50,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 01, 2020 01:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.