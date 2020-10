Trotz kurzzeitiger Rücksetzer beim Goldpreis geht die überwiegende Mehrheit der Goldexperten von weiter steigenden Preisen aus. Gut für Goldgesellschaften wie New Placer Dome Aussichtsreiche Projekte in besten Bergbaugegenden und ein erfahrenes Management sollte ein Goldunternehmen haben. Niedrige Energiekosten und ein hoher Goldpreis machen Investments in die richtigen Goldunternehmen gerade besonders attraktiv. Und fast alle Experten gehen von einem weiter steigenden Goldpreis aus. New Placer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...