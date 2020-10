Der DAX glänzte in den letzten Wochen vielleicht nicht unbedingt mit großer Aufwärtsdynamik, aber er konnte per Saldo zumindest recht gut die Stellung halten. Wie stehen die Chancen, dass jetzt wieder mehr Dynamik und Drive in die Börsentendenz kommt? Dies und weitere Themen wie Hightech-Korrektur, Inflation und Öl im Themen-Check mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker TV (auszugsweise Einblicke in die Sendung vom 30.09.2020).



Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Ansonsten geht es hier entlang:







oder via Copy/Paste:https://youtu.be/HtkRSv1C95

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de