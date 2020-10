Die Nordex-Aktie erholt sich weiter von dem jüngsten Abverkauf und nähert sich dem Corona-Erholungshoch bei 12,09 Euro wieder an. Schwung liefert einmal mehr die gute Auftragslage des Turbinenbauers. Am Donnerstag vermeldet Nordex einen Auftrag aus der Türkei.Nordex wird fünf Turbinen an den Stammkunden Sancak Enerji mit einem Volumen von 24 Megawatt liefern. Hinzu kommt ein Premium Service-Vertrag über zehn Jahre. Die fünf Starkwindturbinen des Typs N133/4800 sollen ab 2021 errichtet werden. Es ...

