Die Bayer-Aktie verliert heute rund 3% an Wert und kracht unter die Kursmarke von 50 Euro - das ist das tiefste Niveau seit März, als es im Corona-Crash bis auf 44,86 Euro abwärts gegangen war. Um in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld bestehen zu können, will Bayer ab 2024 zusätzlich mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten einsparen. Außerdem bestätigte...

