Am Donnerstag agieren Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig, dennoch sind leichte Gewinne zu sehen.Der DAX steigt mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 12.812,08 Punkten in den Handel ein.Dennoch bleibt der deutsche Aktienmarkt weiter ohne klaren Trend. Orientierungsmarke nach oben bleibt beim deutschen Leitindex die 50-Tage-Linie knapp unter 12.900 Punkten.Das dominierende Motto an den Börsen laute derzeit Abwarten, erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. ...

