Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Rentenmarkt hat sich infolge besser als erwartet ausgefallener US-Daten (ADP, Chicago PMI) abgeschwächt, sodass sich die Konsolidierung unterhalb des Kontrakthochs fortsetzt, so die Analysten der Helaba.Die Bobl-Aufstockung sei problemlos verlaufen. Das Papier sei bei einer Zuteilungsrendite von -0,73% 2,1-fach überzeichnet worden. Heute müssten zahlreiche Emissionen in Spanien und Frankreich vom Markt absorbiert werden. Immerhin liege das Gesamtvolumen bei mehr als 16 Mrd. EUR. Die Spreads hätten sich in letzter Zeit per saldo wenig bewegt. Der Renditeaufschlag 10-jähriger SPGBs gegenüber Bundesanleihen pendele seit August zwischen 73 und 83 Basispunkten. ...

