Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher gezeigt. Gegen 8.35 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1749 Dollar. In New York war sie am Vorabend mit 1,1717 US-Dollar gehandelt worden.Die Anleger hätten sich risikofreudiger gezeigt, so dass der Dollar als Weltreservewährung weniger gefragt gewesen sei, hieß es aus dem Handel. Am Markt gebe es die Hoffnung, dass ...

