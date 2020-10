Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handelstag im Minus eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,25 Prozent leichter. Damit würde die wechselhafte Entwicklung in Wien weitergehen. Nach einem starken Wochenauftakt gab es am Dienstag klare Verluste für den ATX zu sehen und am Vortag wies er wieder Zuwächse auf. Die Futures auf ...

