Im DAX stehen am heutigen Donnerstag die Aktien von Bayer im Anlegerfokus. Das Papier bricht am Vormittag mehr als zehn Prozent ein und ist damit der mit Abstand größte Verlierer im DAX vor Volkswagen und Delivery Hero. Grund für den Kursrutsch ist die Ankündigung vom Donnerstagabend, weitere Einsparungen vornehmen zu wollen.Ab 2024 sollen zusätzlich mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr an Kosten wegfallen. Dabei sei auch ein weiterer Abbau von Arbeitsplätzen möglich. Zudem formulierten die Leverkusener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...