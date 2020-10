11.900 Unternehmen in Österreich waren 2018 im Besitz ausländischer Konzerne oder hatten einen Eigentümer aus einem anderen Land, so die Statistik Austria am Donnerstag. Damit machten die auslandskontrollierten Unternehmen zwar nur 3,4 Prozent aller marktwirtschaftlichen Firmen im Inland aus, stellten jedoch 21 Prozent aller Jobs in der Marktwirtschaft und waren für 34,5 Prozent der Umsatzerlöse verantwortlich. ...

