Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Zuwächsen geschlossen, der ATX konnte mit einem Plus von 0,6% aus dem Handel gehen, zwischendurch hatte das heimische Börsenbarometer noch deutlich höher notiert. In Wien gab es bei den schwergewichteten heimischen Bankentiteln nach den deutlichen Vortagesverlusten klar positive Vorzeichen zu sehen, die Bawag konnte sich um stolze 2,7% verbessern, die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten sich über ein Kursplus in Höhe von 1,3% freuen und die Erste Group konnte 0,7% stärker aus dem Handel gehen. Flughafen Wien büßte hingegen 6,9% ein, wegen des coronabedingten Einbruchs im Flugverkehr hat der größte heimische Airport Sparmaßnahmen verhängt, der Aufwand wird um 220 ...

