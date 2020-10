NOVN SW - FinanzNachr: Novartis legt neue Daten zur Wirksamkeit von Gentherapie Zolgensma vorNESN SW - Nestlé baut Purina-Produktion in den USA weiter ausVOW3 - ex Didvidende € 4,85BAYN - Bayer sieht Ausschüttung am unteren Rand, erwägt VeräußerungenDEZ - Deutz AG: DEUTZ baut profitables Servicegeschäft weiter ausM5Z - Manz erhält Auftrag mit mehr als 20 Mio EUR GesamtvolumenDIC - Dic Asset baut Institutional Business mit Ankäufen von rund 160 Mio EUR aus DBK - Für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing kommt eine Fusion mit einem Wettbe-werber Insidern zufolge frühestens in zwei Jahren in Frage. Sewing habe bei einer Strategiesitzung des Aufsichtsrats in den vergangenen Tagen erklärt, eine Großfusion sei vor dem Jahr 2022 kein Thema für die Deutsche Bank, ...

