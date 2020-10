DJ MÄRKTE ASIEN/Sydney und Singapur fester - Technikpanne in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Das asiatische Börsengeschehen war am Donnerstag weitgehend von Inaktivität geprägt. Während die Aktienmärkte in China, Hongkong und Südkorea planmäßig wegen diverser Feiertage eine Pause einlegten - in Südkorea und Hongkong wird ab Montag wieder gehandelt, in Schanghai erst wieder ab Donnerstag kommender Woche -, sorgte in Japan eine technische Panne dafür, dass nicht gehandelt werden konnte. Zu der Art des technischen Problems machte die Börse zunächst keine genaueren Angaben.

Auf den schlechter als erwartet ausgefallenen Tankan-Bericht der japanischen Notenbank für die Großunternehmen des Landes konnten die Anleger damit nicht reagieren. Nach einem Wert von -34 im Juni verbesserte sich der Index zwar auf -27, allerdings hatten Ökonomen mit einem noch besseren Wert von -23 gerechnet. Für Dezember rechnen die Unternehmen mit einer Verbesserung auf -17.

Analyst Yoshihiro Okumura von Chibagin Asset Management befürchtet zur Wiederaufnahme des Geschäfts in Tokio zumindest kurzfristig etwas Druck auf die Kurse. Das hänge letztlich aber davon ab, welcher Art die technische Panne sei und wie sie von ausländischen Akteuren beurteilt werde.

Positive Konjunktursignale aus Australien

An den wenigen geöffneten Börsen stiegen die Kurse. In Sydney gewann der S&P/ASX-200 knapp 1 Prozent und orientierte sich damit an den positiven Vorgaben der Wall Street. In Singapur stieg das Leitbarometer um 1,3 Prozent und im indischen Mumbai lag der Index zuletzt 1,4 Prozent höher. In Malaysia ging es dagegen um 0,6 Prozent nach unten. Dort hat sich der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zum Ende des dritten Quartals leicht verschlechtert und liegt auch im Kontraktion anzeigenden Bereich.

Aus Australien kamen positive Signale vom Arbeitsmarkt. Dort hat sich die Zahl offener Stellen im August um fast 60 Prozent erholt. Zugleich nahm die Aktivität im Online-Einzelhandel weiter zu, wenn auch im Vergleich zum Juli-Wert etwas gebremster.

Sämtliche Branchenindizes in Sydney wiesen nach dem kräftigen Rücksetzer am Mittwoch Gewinne auf. Unter den Einzelwerten gewannen Flight Centre Travel Group 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen aus der Reisebranche mitgeteilt hatte, im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise 90 Filialen in Australien zu schließen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.872,90 +0,98% -12,14% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Kein Handel wegen technischer Probleme Kospi (Seoul) Feiertagspause Schanghai-Comp. Feiertagspause Hang-Seng (Hongk.) Feiertagspause Taiex (Taiwan) Feiertagspause Straits-Times (Sing.) 2.498,27 +1,28% -23,46% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.497,25 -0,50% -5,28% 11:00 BSE (Mumbai) 38.633,20 +1,48% -6,47% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 % YTD EUR/USD 1,1746 +0,2% 1,1725 1,1725 +4,7% EUR/JPY 123,88 +0,2% 123,63 123,85 +1,6% EUR/GBP 0,9077 +0,0% 0,9073 0,9148 +7,3% GBP/USD 1,2940 +0,2% 1,2919 1,2816 -2,4% USD/JPY 105,50 +0,0% 105,45 105,64 -2,9% USD/KRW 1163,29 -0,1% 1164,79 1169,95 +0,7% USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,8076 -2,5% USD/CNH 6,7413 -0,6% 6,7831 6,8137 -3,2% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7500 -0,5% AUD/USD 0,7192 +0,4% 0,7161 0,7116 +2,6% NZD/USD 0,6636 +0,3% 0,6588 0,6579 -1,4% Bitcoin BTC/USD 10.828,26 +1,2% 10.701,76 10.723,26 +50,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,20 40,22 -0,0% -0,02 -29,3% Brent/ICE 42,34 42,30 +0,1% 0,04 -30,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.897,97 1.885,90 +0,6% +12,03 +25,1% Silber (Spot) 23,78 23,23 +2,4% +0,55 +33,2% Platin (Spot) 908,58 892,05 +1,9% +16,53 -5,9% Kupfer-Future 3,03 3,03 +0,1% +0,00 +7,4% ===

