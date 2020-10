DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: IBU-tec Advanced Materials - In den richtigen Märkten unterwegs

Haar (pta015/01.10.2020/09:30) - 01.10.2020 - An der Börse fristet die Aktie der IBU-tec Advanced Materials AG zu Unrecht ein Schattendasein. Denn unseres Erachtens liegt eine aussichtsreiche Konstellation vor, die für eine Neubewertung spricht. Wie in allen Unternehmen wurden Kosten reduziert. Zögen die Geschäfte ab 2021 wieder an, bliebe unter dem Strich mehr hängen. Und genau danach sieht es aus.

So konnte mit einem Bestandskunden aus der Pharmabranche im Juni außerplanmäßig eine Vertragsverlängerung erzielt sowie ein Neukunde aus diesem Segment gewonnen werden. Außerdem zog sich im Segment Glasbeschichtung (Glass Coating) mit der Lanxess AG der einzige europäische Wettbewerber vom Markt zurück, so dass IBU-tec diese Marktanteile übernehmen dürfte. Hinzu kommt eine Reihe neuer eigener Produkte mit höheren Deckungsbeiträgen. In Summe spricht vieles dafür, dass das Unternehmen nach dem Übergangsjahr 2020 ab 2021 wieder durchstarten und deutlich höhere Gewinne erwirtschaften dürfte. Käme es so, stünde eine Neubewertung der Aktie im Raum. Daher haben wir uns entschlossen, dem Unternehmen eine Titelgeschichte zu widmen. Denn wir setzen nach einem Gespräch mit CEO und Großaktionär Ulrich Weitz auf die wirtschaftliche Erholung.

Noch ein allgemeiner Punkt spricht für eine Erholung. Die Corona-Pandemie dürfte viele Unternehmen aus dem Pharmasektor ihre bisherigen Lieferketten, insbesondere mit Blick auf Produkte aus Fernost, auf den Prüfstand stellen lassen. Das spielt IBU-tec mittelfristig in die Karten, denn wenn sich diese Überlegung durchsetzt, wofür einiges spricht, wird die Lieferkette künftig auf eine größere Anzahl von Lieferanten aus verschiedenen Regionen ausgeweitet werden. Darüber hinaus dürfte der Megatrend, stärker auf die Nachhaltigkeit von Produkten zu achten, mindestens intakt bleiben. Wir gehen eher von einer Beschleunigung aus. So sollte etwa die stetig steigende Nachfrage nach Batterien das Recycling von Batteriematerialien ankurbeln. Daher stehen die Chancen gut, dass die Nachfrage nach den Dienstleistungen sowohl kurz- als auch mittelfristig zunehmen wird, sobald die Krise überwunden ist.

Der ausführliche Bericht über die IBU-tec Advanced Materials AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Oktober-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

