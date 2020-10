Frankfurt (ots) - Das Jahr 2020 wird sicher keiner so schnell vergessen. Nachdem es ganz normal mit den üblichen Events und Terminen startete, versetzte das Coronavirus die Welt im Frühjahr in den absoluten Ausnahmezustand. Mit ihrem Portal Jahresrückblick 2020 gibt die picture alliance schon jetzt mit kuratierten Bildauswahlen einen ersten Überblick über die wichtigsten Ereignisse des Jahres.Natürlich war und ist die Corona Pandemie das Thema Nr. 1, aber auch alle andere wichtigen Highlights, Headlines und Aufreger finden im Rückblick der dpa-Tochter Platz. Das Portal gibt einen Überblick über die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Bereiche News, Sport und Entertainment. Darunter u.a. Auswahlen zu den Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt, zu leergefegten Städten und Tieren, die sich dort - ohne die üblichen Menschenmassen - sichtlich wohlfühlen, zu den Auswirkungen des Lockdowns auf die Umwelt, zur "neuen Normalität", zu allerlei Kuriosem, Geisterspielen, Sportlern, die Zuhause trainieren oder Promis im Livestream.Alle anderen wichtigen Themen aus den Bereichen News, Entertainment und Sport sind in den Highlights, Headlines und Aufregern aufbereitet. Auch die prominenten Persönlichkeiten, von denen wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten, sind Teil des Jahresrückblicks. Wer einen schnellen Überblick über das Jahr braucht, findet unter News - Die Headlines eine umfangreiche Auswahl zum Jahr 2020 und in den Sport- und Entertainment-Hightlights Best Of-Auswahlen zum Sportjahr 2020, zur Entertainmentwelt 2020, zu Promis, Royals und von exklusiven Shootings. Im News-Bereich stehen Best-Of-Auswahlen zur US-Wahl, zur Politik, zu Human Interest Stories sowie den Eyecatchern und Kuriositäten des Jahres zur Verfügung. Weitere Themen sind z.B. die BLM-Bewegung, der Anschlag in Hanau, die Explosion im Hafen von Beirut, Sportler gegen Rassismus, der Skandal um Djokovic, Sportler, die ihre Karriere beendet haben oder die Hochzeiten, Babys und Trennungen des Jahres.Das Portal Jahresrückblick 2020 wird bis zum Jahresende laufend aktualisiert und mit neuem Bildmaterial ergänzt. Auf Anfrage können speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Bildauswahlen zusammengestellt werden. Bei Fragen zur Lizenzierung oder Bildwünschen hilft das Team der picture alliance gerne weiter (sales@picture-alliance.com (mailto:sales@picture-alliance.com)).Pressekontakt:dpa Picture-Alliance GmbHNicole LambrechtTelefon: +49 69 2716 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60900/4721971