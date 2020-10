DJ Fuchs Petrolub verstärkt sich mit Übernahme in Italien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub verstärkt sein Geschäft in Italien mit einer kleineren Übernahme. Das im MDAX notierte Unternehmen kauft laut eigener Mitteilung das Schmierstoffgeschäft der Welponer srl in Bozen. Das Geschäft von Welponer komplettiere das vorhandene Geschäft von Fuchs in Italien. Welponer erzielte als Fuchs-Handelspartner 2019 einen Umsatz von rund 4 Millionen Euro.

October 01, 2020 03:35 ET (07:35 GMT)

